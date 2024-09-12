Arda Güler'den sürpriz tepki: "Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum"

EA SPORTS FC 25’deki ‘şut gücü’ne tepki gösteren Arda Güler, "Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum" dedi.

Arda Güler, EA FC puanına tepki gösterdi

Genç yeteneğin tepkisi güldürdü

"Bu damların maç izlediğini düşünmüyorum" dedi

NE OLDU? Arda Güler milli aranın ardından İspanya'nın başkentine döndü ve Real Madrid oyuncularının EA FC 25'teki reytinglerini tahmin ettiği bir etkinliğe katıldı. Genç yetenek, oyundaki reytinglerine espirili tepkiler gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'in yıldızlarının bir araya geldiği ve eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte Arda Güler'den oyundaki şut reytingini tahmin etmesi istendi. Bunun üzerine genç yetenek, "Şut reytingim 85 olabilir. 6 şut, 6 gol." yanıtını verdi. Ancak EA, Arda'nın şut reytingini 73 olarak belirlemişti.

NE SÖYLENDİ? EA FC 25 sunucusunun 'Şutunu 73 yapmışlar' yanıtı sonrasında Arda'nın tepkisi gündem oldu. Arda Güler gülerek, "Bu adamların maç izlediğini düşünmüyorum" dedi ve herkesi güldürdü.

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Geçen sezon Real Madrid formasıyla 12 maça çıkan Arda Güler, 6 gol kaydetmişti. Bu sezon ise 4 maçta 100 dakika süre bulan genç oyuncu gol ya da asist katkısı veremedi.