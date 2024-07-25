Arda Güler'den sürpriz Bayer Leverkusen kararı

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, kendisini isteyen Bayer Leverkusen'e yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de sergilediği performans ile yıldızını parlatan ve geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, adeta paylaşılamıyor.

EURO 2024'te de Türkiye A Milli Takım formasıyla göz dolduran 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminin Avrupa'da en fazla konuşulan isimlerinden biri.

AC Milan eli boş döndü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından Real Madrid'in ilk kapısını çalan kulüp, AC Milan oldu.

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İtalyan devi, tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda'yı da Real Madrid'den kiralamak istedi.

Ancak Madrid, AC Milan'ın bu teklifini kısa sürede reddetti ve kapıları kapattı.

Arda Güler'den menajerine talimat

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler için Bayer Leverkusen bir kez daha devreye girdi.

Özellikle Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Fenerbahçe'nin eski yıldızını istediği ve Alman devinin teklif yaptığı belirtildi.

Ancak takımda kalmak isteyen Arda Güler'in, menajerine talimat verdiği ve kendisini soranlara Madrid'de kalacağını söylemesini istediği aktarıldı.