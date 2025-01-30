Arda Güler'den Şampiyonlar Ligi'nde Türk taraftara sürpriz jest

Real Madrid, Brest'i 3-0 mağlup ederken Arda Güler'in maç sonu bir Türk taraftarla diyaloğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk taraftarın dedikleri yayına yansıdı

Arda Güler maç biter bitmez yanına gitti

Türk taraftarla diyaloğu sosyal medyada gündem oldu

NE OLDU? Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son maçları oynanandı. Real Madrid, Brest deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, Arda Güler 72. dakikada oyuna dahil oldu.

BÜYÜK RESİM: Mücadelenin sonunda Arda Güler'in tribündeki bir Türk taraftarla diyaloğu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kendisini tribüne çağıran taraftara Arda Güler formasını üzerinden çıkararak hediye etti. Bunun üzerine taraftarın "Ağabey çok teşekkürler, ağabey bir sarılayım" dediği duyuldu.

DAHA FAZLASI: Brest'i 3 golle geçen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını 11. sırada tamamladı ve son 16 için play-off oynama hakkı kazandı. 72. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, mücadelede forma giydi.

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Real Madrid'in gollerini 27. dakikada Rodrygo, 56. dakikada Jude Bellingham ve 78. dakikada Rodrygo kaydetti.