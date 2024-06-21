Arda Güler'den Portekiz maçına özel plan

Gürcistan maçını kaydettiği muhteşem golle geride bırakan Arda Güler, Portekiz maçına özel hazırlık yapıyor.

Türkiye, EURO 2024'e galibiyetle başladı

Bir sonraki rakip Portekiz

Arda Güler, Portekiz maçına kilitlendi

NE OLDU? Türkiye, EURO 2024'te Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuva tarihine ilk kez galibiyetle başladı. Karşılaşmada kaydettiği golle ön plana çıkan ve maçın oyuncusu seçilen Arda Güler için şimdi sırada Portekiz sınavı var.

BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Arda Güler milli takımın kamp yaptığı tesislerde odasına kapandı ve ön plana çıktığı Gürcistan maçının analizini yaptı. Kendi ekibinin gönderdiği görüntüleri dikkatle inceleyen 19 yaşındaki oyuncu, Gürcistan maçındaki artılarını, eksilerini not aldı. Daha sonra Portekiz'in Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı analiz eden Arda iki rakibinin de savunmacılarını izledi.

DAHA FAZLASI: Arda Güler bu tür çalışmaları kendi ekibiyle düzenli olarak yapıyor. Portekiz maçından önce de performansını masaya yatırıp değerlendirme yaptı.

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SIRADA NE VAR? Türkiye, F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek ve gruptan çıkma hedefiyle rakibinden puan almaya çalışacak.