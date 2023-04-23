FB TV'ye konuk olan Arda Güler'in operasyon geçiren Altay Bayındır ile yaşadığı ilginç diyalog ilgi çekti.

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Arda Güler, başarılı kaleciye şaka yaptı

NE OLDU? Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Takım arkadaşlarının katılımıyla renklenen röportajda Arda, bireysel ve takım hedeflerinden, idollerinden, takip ettiği yıldız futbolculardan ve şampiyonluk şanslarından bahsetti.

NE SÖYLENDİ? Arda Güler'in röportajı sırasında İsmail Yüksek yayına katıldı ve genç futbolcunun üzerine düzeltti. İki oyuncu birbiriyle şakalaşırken İsmail Yüksek yayına Altay Bayındır'ı bağladı. Altay'ı gören Arda Güler; "Ooo ağabey, mis gibi dinleniyorsun..." dedi. (gülerek) Altay da; "Ne mis gibisi oğlum. Operasyon geçirdik..." dedi.

BÜYÜK RESİM: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe son haftalardaki maçlarını son dakikada kaydettiği gollerle kazandı. Sarı-lacivertlilerde hedef, sarı-kırmızılı ekibi liderlik koltuğundan indirmek.