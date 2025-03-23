Arda Güler'den Macarlara tokat gibi cevap: 'Türkler kimseden korkmaz!'

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Real Madridli yıldızı Arda Güler, Macar futbolculara sert bir cevap verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Real Madridli yıldızı Arda Güler, Türkiye'nın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Çok mutluyum'

Karşılaşmayı değerlendiren Arda Güler, şunları söyledi: "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz."

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'Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!'

Arda Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz! Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz.

"Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz.

"Halkımıza erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder."