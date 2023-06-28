Genç yıldız Arda Güler'den, Fenerbahçe'yi yıkan haber geldi.

Gelecek sezon 18'lik yıldızını takımda tutmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi. Arda Güler, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptı.

Fenerbahçe, büyük bir değişiklik olmaması durumunda önümüzdeki yıl Arda Güler'i takımda tutamayacak gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin özellikle önümüzdeki sezon için takımda kalmasını çok istediği genç yıldız, takımdan ayrılmaya karar verdi. İspanya'daki yayın organı Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Arda, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın formasını giyecek.

Genç oyuncunun, yeni sezon öncesinde İspanyol ekibinin kamp çalışmalarına katılmak için İspanya'ya hareket ederek takıma dahil olacağı bildirdi.

İspanya'nın manşetinde

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansa, Türkiye Milli Takımı'nda Galler karşısında attığı golü de ekleyen Arda Güler, Avrupa'nın tüm dikkatini üzerine toplamıştı.

Arda, gösterdiği üstün form grafiğiyle İspanya'nın ünlü yayın organlarından birisi olan AS'ın manşetinde yer aldı.

"Güler çılgınlığı!"

AS, Arda Güler'i ana sayfasına taşırken, "Güler Çılgınlığı" manşetini attı. Haberin detayında, 18 yaşındaki oyuncuyla Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Milan, Manchester United, PSG ve Borussia Dortmund'un ilgilendiği ifade edildi.