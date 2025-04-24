Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye mesaj gibi açıklama

Real Madrid'e Getafe karşısında üç puanı getiren golü kaydeden Arda Güler maçın ardından en rahat hissettiği pozisyonda oynadığını söyledi.

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Getafe'yi tek golle mağlup ederken Ancelotti'nin öğrencilerine 3 puanı milli oyuncu Arda Güler getirdi.

Milli oyuncu maçın ardından Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Harika bir gol attım ve üç puandan dolayı çok mutluyum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kendimi çok rahat hissettiğim bir pozisyonda, orta sahada oynadım ve daha da mutluyum."

Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti ise maçın ardından şunları söylemişti:

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"Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü."

"Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek."