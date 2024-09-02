Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye: 'Benden özür dileme!'

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında geçen diyalog gündem oldu.

Real Madrid, La Liga'nın dördüncü hafta mücadelesinde Real Betis'i konuk etti.

Pazar gecesi Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

İkinci devrede 67. dakikada Real Madrid, yeni transferi Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.

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İlk golden 9 dakika sonra Mbappe bu kez penaltıdan ağları havalandırdı ve Madrid, maçı 2-0 kazanarak LaLiga'da puanını 7'ye yükseltti.

Arda Güler yedek kaldı

Türk futbolseverlerin büyük bir heyecan ve merakla takip ettiği Arda Güler ise dün akşam yedek kulübesinde yer aldı.

19 yaşındaki futbolcu, oyuna sonradan da dahil edilmedi ve süre alamadı.

Ancelotti, Arda ile konuştu

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından soyunma odasındayken Arda Güler ile konuştu.

'Bayım, benden özür dilemeyin'

İtalyan teknik adamın, Arda'yı oyuna almadığı için genç yıldızdan özür dilediği iddia edildi.

Arda'nın ise ayağa kalkarak, "Bayım benden özür dilemeyin. Kararlarınıza saygı duyuyorum" sözlerini sarf ettiği bildirildi.