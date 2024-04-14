Arda Güler'den bir kez daha özür diledi: "Seni hayal kırıklığına uğrattım!"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Mallorca maçında süre vermediği Arda Güler'den özür dilediği söyleniyor.

Arda Güler, Real Madrid'de süre alamıyor

Mallorca maçında ilk 11'de olacağı söyleniyordu

Ancelotti özür diledi

NE OLDU? Real Madrid'in Mallorca'yı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 oyuncu değişikliği yapan Ancelotti, Arda Güler'e süre vermedi. Defensa Central'de yer alan habere göre, Carlo Ancelotti, Mallorca maçının bitiş düdüğüyle soyunma odasına yöneldi ve genç oyuncudan özür diledi.

NE SÖYLENDİ? Carlo Ancelotti'nin soyunma odasında Arda'ya şunları söylediği iddia edildi: "Arda, senden özür dilemeliyim... Farkı ikiye çıkarabilseydik oyuna girecektin ama oyun tehlikeli bir hal aldı ve çok fazla değişiklik yapmak istemedim. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni kaydetti. Bu galibiyetle puanını 78'e çıkartıp liderliğini sürdüren Ancelotti'nin ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Manchester City maçını bekliyor.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid La Liga'da bir sonraki maçını 21 Nisan'da Barcelona ile oynayacak. Ancak bu zorlu mücadeleden önce 17 Nisan'da bir başka çekişmeli maça çıkacaklar. Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında karşılaşacaklar.