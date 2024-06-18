Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası rekorunu tarihe gömdü!

Gürcistan karşısında kaydettiği golle Türkiye'yi öne geçiren Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu da tarihe gömdü.

Arda Güler, Gürcistan'a gol attı

Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü

Cristiano Ronaldo'nun rekorunu elinden aldı

NE OLDU? Türkiye, Gürcistan karşısında EURO 2024'teki ilk maçına çıkarken Arda Güler, 65. dakikada kaydettiği golle ülkesini 2-1 öne geçirdi. Böylece OPTA verilerine göre, Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

BÜYÜK RESİM: Ayrıca Gürcistan filelerini havalandıran Arda Güler, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün). A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Gürcistan karşısında oynadı.

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