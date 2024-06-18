Arda Güler, Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası rekorunu tarihe gömdü!

- Arda Güler, Gürcistan'a gol attı
- Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü
- Cristiano Ronaldo'nun rekorunu elinden aldı
NE OLDU? Türkiye, Gürcistan karşısında EURO 2024'teki ilk maçına çıkarken Arda Güler, 65. dakikada kaydettiği golle ülkesini 2-1 öne geçirdi. Böylece OPTA verilerine göre, Arda Güler (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.
BÜYÜK RESİM: Ayrıca Gürcistan filelerini havalandıran Arda Güler, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu (19 yaş 114 gün). A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Gürcistan karşısında oynadı.
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