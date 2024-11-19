Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili gelen son dakika haberi, gündeme bomba gibi düştü.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

Bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin altında kalan Real Madrid, teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yol ayrımına gelirken, tecrübeli isme flaş bir talip çıktı.

beIN SPORTS'un, İspanyol gazeteci Eduardo Inda kaynaklı haberine göre Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti'yi bir kez daha takımın başına getirme için teklif götürdü.

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Arda Güler ve Endrick inadı Ancelotti'yi bitirdi

Haberde özellikle takımın genç yetenekleri Endrick ve Arda Güler'e çok az şans vermesi gibi hareketlerin, tecrübeli ismin sonunu getiren sebeplerden biri olduğu öne sürüldü.

Ayrıca Sambacıların takımın başında görmek istediği öncelikli ismin Pep Guardiola olduğu aktarılırken, bu ihtimalin zamanla zora girdiği öğrenildi.

2024/25 sezonunda İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan İtalyan teknik adam; 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 2.12 maç başı puan ortalaması yakaladı.