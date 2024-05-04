Real Madrid, La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Cadiz'i ağırladı.
Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibini 3-0 geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Madrid'e galibiyete getiren golleri 51. dakikada Diaz, 68'de Bellingham, 90+3'te ise Joselu kaydetti.
Arda Güler ilk 11'deydi
Real Madrid'in 19 yaşındaki süper solağı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Santiago Bernabeu'de ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.
Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldırdı
Karşılaşmanın dördüncü dakikasında Santiago Bernabeu'da Arda Güler resitali vardı.
Sağ iç kulvarda topla buluşan yıldız futbolcu, iki Cadizli oyuncuyu karşısına alıp ikisinin arasından şık bir çalımla sıyrıldı.
Bu hareketin ardından Real Madrid taraftarları tribünlerde heyecanını gizleyemedi.
İşte o anlar: