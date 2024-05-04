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Can Özer

Arda Güler, Cadiz oyuncusunu hayattan soğuttu!

Arda GulerReal Madrid - CadizReal MadridCadizLa Liga

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Cadiz ile oynanan La Liga karşılaşmasında rakiplerine zor anlar yaşattı.

Real Madrid, La Liga'nın 34. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Cadiz'i ağırladı.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, rakibini 3-0 geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Madrid'e galibiyete getiren golleri 51. dakikada Diaz, 68'de Bellingham, 90+3'te ise Joselu kaydetti.

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Arda Güler ilk 11'deydi

Real Madrid'in 19 yaşındaki süper solağı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, Santiago Bernabeu'de ilk kez bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Gelecek maçlar

Santiago Bernabeu'yu ayağa kaldırdı

Karşılaşmanın dördüncü dakikasında Santiago Bernabeu'da Arda Güler resitali vardı.

Sağ iç kulvarda topla buluşan yıldız futbolcu, iki Cadizli oyuncuyu karşısına alıp ikisinin arasından şık bir çalımla sıyrıldı.

Bu hareketin ardından Real Madrid taraftarları tribünlerde heyecanını gizleyemedi.

İşte o anlar:

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