Arda Güler: "Bu formayı giymek en büyük gurur"

Arda Güler, Türkiye'nin EURO 2024'e veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.

Türkiye, Hollanda'ya 2-1 kaybetti

EURO 2024'e veda etti

Arda Güler duygularını dile getirdi

NE OLDU? EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye turnuvaya veda etti. Türkiye, 35. dakikada Samet Akaydin'in kafa golüyle 1-0 öne geçse de ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. Arda Güler maçın ardından duygularını sosyal medyada dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Arda Güler sosyal medya hesabında şunları söyledi: ""Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…"

"İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"

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BÜYÜK RESİM: Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiği maç, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Birçok gazete, A Milli Futbol Takımı ile Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

SIRADA NE VAR? EURO 2024'te Cumartesi günü ev sahibi Almanya'yı uzatmada attığı golle 2-1 yenen İspanya ile Portekiz'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 yenen Fransa yarı finale kalmıştı. İki takım yarı finalde Salı günü TSİ 22:00'da Münih'de karşılaşacak. İkinci yarı finalde ise İsviçre'yi normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 yenen İngiltere ile Hollanda TSİ 22:00'da Dortmund'da karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'ün final maçı ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ TSİ 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.