Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid maçının kadrosuna alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Finali'nde Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Real Madrid'in geniş maç kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili kararını verdi.

Arda Güler, Real Madrid'in Borussia Dortmund ile oynayacağı dev finalin kadrosuna dahil edildi.

Real Madrid'in kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Courtois, Lunin, Kepa, Fran.

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Defans: Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy.

Orta saha: Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin.

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz.

Borussia Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman?

Borussia Dortmund ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek.

1 Haziran'da İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği maç TV 8 ve EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.