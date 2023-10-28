Arda Güler, Barcelona - Real Madrid maçında oynayacak mı?

Sakatlığını atlatan Arda Güler, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'da forma giyecek mi?

La Liga'nın 11. haftası, El Clasico'ya sahne olurken Real Madrid, 28 Ekim'de ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaparken Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Peki Arda Güler, El Clasico'da forma giyebilecek mi? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile göz atalım.

Haberin devamı aşağıda

Arda Güler, El Clasico'da oynayacak mı?

Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona maçı kadrosunda yer almıyor. Bu nedenle El Clasico'da forma giymeyecek.

Jude Bellingham'ın yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle El Clascio'da forma giyemeyeceği, bu nedenle de Arda Güler'e şans doğabileceği iddia edilmişti. Ancak Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın Barcelona - Real Madrid maçında forma giyeceğini açıkladı. Ayrıca Bellingham maçın kadrosunda da yer aldı.