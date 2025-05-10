Arda Güler, Barcelona maçında oynayacak mı? Ancelotti açıkladı

Real Madrid'in La Liga'da Barcelona'ya konuk olacağı maçta Türk milli oyuncu Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, La Liga'da Barcelona ile karşı karşıya gelecek

İki takım arasında 4 puan fark var

Ancelotti maçta Arda Güler'in forma şansını değerlendirdi

NE OLDU? La Liga'da lider Barcelona ile arasında 4 puan fark bulunan Real Madrid, Katalan deviyle karşı karşıya gelecek ve şampiyonluk umutlarını yeşertmek için ezeli rakiplerinden galibiyet almaya çalışacaklar. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kritik maçtan önce Arda Güler'in durumunu değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona karşısında Arda Güler'i mi yoksa Rodrygo'yu mu tercih edeceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Rodrygo takıma döndü ve idmanlarda iyi çalışıyor. O da Arda Güler gibi ilk tercihlerimizden. İlk 11 için çok fazla seçeneğimiz yok zaten. Duran toplarda ise Arda Güler ve Modric gibi iki mükemmel oyuncuya sahibiz."

BÜYÜK RESİM: İspanya basınında Ancelotti'den son haftalarda bulduğu forma şansını iyi değerlendiren Arda Güler'in Barcelona karşısında da oynayacağı söyleniyor. Arda Güler son olarak 3-2 kazandıkları Celta Vigo maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı.

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SIRADA NE VAR? Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, La Liga'nın lideri Barcelona ile 11 Mayıs Pazar günü saat 17:15'te karşı karşıya gelecek.