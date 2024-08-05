Arda Güler, Barcelona kalecisi Ter Stegen'i hipnoz etti

Barcelona'nın kalecisi Andre Ter Stegen, El Clasico'da Arda Güler şaşkınlığı yaşadı.

Real Madrid, 2024-25 sezonunun hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, son olarak New Jersey'de oynanan El Clasico'da Barcelona'ya 2-1 kaybetti.

Arda Güler asist yaptı

Los Galacticos'un 2-1 yenildiği karşılaşmaya millî futbolcu Arda Güler ilk 11'de başladı.

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İleri üçlünün sağ kenarında oynayan 19 yaşındaki süper solak, maç boyunca sahada kaldı.

Arda Güler, Real Madrid'in kaydettiği tek golde kornerden asist yapmayı başardı.

Ayrıca genç oyuncunun kaydettiği 1 gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ter Stegen'den Arda'ya övgü

Öte yandan Fanatik'in Defensa Central kaynaklı haberine göre Barcelona kalecisi Marc-Ander ter Stegen, El Clasico esnasında Arda Güler'i övdü.

Alman kalecinin, Real Madrid'in stoperi olan vatandaşı Antonio Rüdiger'e Arda ile ilgili, "Onu ikili mücadelelerde çok güçlü gördüm, çok ilerleme kaydetmiş" dediği bildirildi.