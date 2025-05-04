"Arda Güler, Ballon d'Or'u Mbappe'den önce kazanabilir"

Arda Güler, Celta Vigo karşısında kaydettiği 1 gol, 1 asistlik dikkat çekici performansla Real Madrid taraftarlarını sosyal medyada ayaklandırdı.

Real Madrid, Celta Vigo'yu 3-2 yendi

Arda Güler, 33. dakikada gol perdesini açtı

Kylian Mbappe'ye asist yaptı

NE OLDU? La Liga'da son haftalara girerken Carlo Ancelotti takımda süre bulmakta zorlanan Arda Güler'e şans vermeye başladı. Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk ettiği maçı 3-2 kazanırken Arda Güler karşılaşmanın 33. dakikasında göz alıcı bir gol kaydetti. 48. dakikada bu kez Kylian Mbappe'nin golünün asistini yapmak için sahneye çıkan milli oyuncu, karşılaşma boyunca performansıyla öne çıkarken sosyal medyada da Real Madrid taraftarlarını ayaklandırdı.

NE SÖYLENDİ? @theberneese, X'te şunları yazdı: "Arda Güler, Ballon d'Or'u Mbappe'den önce kazanırsa şaşırmam."

@YashRMFC ise X'te şunları yazdı: "Arda Güler ne gol ama! Dünyanın en iyi sol ayağı."

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@iHQGuler ise X'te şunları yazdı: "Arda Güler'in tüm sezonu yedek kulübesinde geçirdiğine hala inanamıyorum. Ancelotti ne düşünüyordu?"

@vini_ball ise X'te şunu yazdı: "Ancelotti, Arda Güler'i daha erken oynatmaya başlasaydı işinden olmazdı"

BÜYÜK RESİM: Arda Güler, Celta Vigo maçında 77 kez topla buluşurken 62 isabetli pas verdi ve pas isabetinde %100 başarı sağladı. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan milli oyuncu, 3 kilit pas verdi ve 4/3 isabetli şutla oynadı.

SIRADA NE VAR? Real Madrid, Celta Vigo karşısında karşılaşmayı 3-2 kazandı. Lider Barcelona ile arasında 4 puan fark bulunan Ancelotti'nin öğrencileri, La Liga'da bir sonraki maçını 11 Mayıs'ta Katalan devine karşı oynayacak.