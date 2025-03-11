Arda Güler, aynı ülkenin iki dev takımını birbirine düşman edecek! Transferde sıcak gelişme

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in geleceği merak konusu olurken transferde rota İtalya'ya çevrildi.

Real Madrid'deki milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon Carlo Ancelotti tarafından özellikle son dönemde adeta unutuldu. Millî futbolcunun Los Blancos'taki geleceği ciddi bir şekilde mercek altında.

Birçok takımla anılıyor!

Son günlerde İspanyol basınında çıkan haberlerde millî futbolcu Arda Güler'in, LaLiga ekibi Real Sociedad'a kiralanacağı iddia edildi. Ayrıca Arda, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Leipzig ile de anılıyor.

Ezeli rakipler devrede

Öte yandan Estadio Deportivo'da yer alan habere göre İtalya Serie A devleri AC Milan ve Inter de millî futbolcu için devreye girdi. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

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"Arda Güler, Real Madrid'in ilk on birinde kendine yer bulmakta zorlanıyor. Türk kanat oyuncusu Carlo Ancelotti yönetiminde neredeyse hiç forma şansı bulamıyor ve önümüzdeki transfer döneminde bir hamle arayışında olabilir.

Ancak oyuncu sezonun son bölümünde İtalyan hocayı ikna etmek için çok çalışmaya devam ediyor. RB Leipzig, Inter ve AC Milan yaz döneminde Arda Güler'le sözleşme imzalamak istiyor. Real Madrid hücum oyuncusuna güveniyor, ancak kiralık bir hamleye de açık olabilirler."

Efsanevi eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, AC Milan'ın danışmanı olarak görev yapıyor. Transferlerde de etkili olan Ibrahimovic'in geçen sezon da Arda'yı istediğine yönelik iddialar vardı.