Arda Güler, Ancelotti'nin oğlunu çılgına çevirdi: 'İdmanı durdurun!'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin oğlu, Arda Güler'in için idmanı durdurdu.

Real Madrid'de istediği kadar forma şansı bulamayan Arda Güler, yeteneklerini idmanlarda fazlasıyla gösteriyor. Arda'nın antrenman performansı büyük alkış alırken teknik heyet tarafından da büyük bir takdir görüyor.

Tam da bu noktada; Real Madrid'in hocası Ancelotti'nin oğlu olan yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Arda Güler'den antrenmanı durduracak kadar etkilendi.

Ne oldu?

Defensa Central'de yer alan habere göre; Carlo Ancelotti'nin oğlu yardımcı antrenör Davide Ancelotti, Arda Güler'in yetenekleri karşısında şaşkına döndü. Davide, Arda'nın idmanda attığı golün ardından antrenmanı durdurdu.

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Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Dünkü antrenmanda Arda maçta harika bir gol attı. Basit bir driplingle Ceballos'u geçti, ardından Lunin'i driplingle geçerek boş kaleye topu yuvarladı. Davide Ancelotti, bu oyun karşısında hayrete düştü. İdmanı durdurdu ve Arda'yı özel olarak tebrik etti.

'Büyük bir istek var'

"Bu tür kutlamalar, Valdebebas için sürpriz değil. Aira Arda Güler bunları sık sık yapıyor. Pazar günü RC Celta Vigo'ya karşı oynanacak maç onu ilk 11'de görmek için iyi bir fırsat olacak. Madrid'in patronu sonunda onu ilk 11'de başlatacak mı, göreceğiz. Bernabeu'da Arda'nın futbolunun tadını çıkarmak için büyük bir istek var."