Calvin Bassey hakkındaki konuşmalar artık Premier Lig'de geçip giden bir övgüden ibaret değil. Teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın ona takımın "Kaiser"i lakabını takması ve onu yalnızca Premier Lig'in değil, tüm dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak nitelendirmesinin ardından konu, tüm Avrupa'da geniş bir tartışmaya dönüştü.

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Nijeryalı savunmacı, Arbeloa yönetiminde Fulham'ın yeniden yükselişinin temel direği haline geldi. Spot ışıkları genellikle Josh King, Oscar Bobb, Alex Iwobi ve Shea Charles gibi orta saha oyuncularına ve hücumculara çevrilse de takımın asıl sırrı savunma hattında yatıyor ve bu sırrın adı Calvin Chinedu Bassey.

Daha önce Rangers'ta forma giyen ve 2023'te 22,5 milyon euro karşılığında Ajax'tan Fulham'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'in en güçlü savunmacılarından biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Rakamlar da bu parlak performansı doğruluyor. "Marca" gazetesinin "Driblab" sitesinden aktardığına göre Bassey, savunmada kazanılan ikili mücadele oranında yüzde 73,7 ile 92. sırada, 90 dakika başına tamamlanan pas sayısında 88. sırada ve hücum kurgusunun kalitesini ölçen "xG" algoritmasında da 88. sırada yer alıyor.

Arbeloa, "Kulüple Calvin hakkında konuşuyordum. Hedeflerimizden biri, Fulham'ın tek taraflı olarak bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan ve 2027'de sona erecek olan sözleşmesini yenilemek" dedi.

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Arbeloa sözlerini şöyle sürdürdü: "O, takımın liderlerinden biri ve bana göre şu anda yalnızca Premier Lig'in değil, dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Burada keyif alıyor ve bence bizimle kalmalı."

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Real Madrid'in eski teknik direktörü şunları da ekledi: "Calvin, oyun anlayışım için ideal bir oyuncu, çünkü sahanın ileri bölgelerinde savunma yapmamız ve savunma hattının arkasında geniş alanlar bırakmamız gerekiyor. Gereken her özelliğe sahip. Neşeli biri ama büyük bir efor gerektiğinde her zaman ilk koşan o oluyor. Ona çok hayranım, kaptanımız olabilir."

Bassey'nin performansı Craven Cottage dışındakilerin de gözünden kaçmadı. Liverpool ve Tottenham'ın eski oyuncusu Jamie Redknapp, Sky Sports'ta şöyle konuştu: "O gerçek bir lider. Henüz 26 yaşında ve her geçen yıl daha da gelişiyor gibi görünüyor. Açıkçası hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum."

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Bassey de İngiliz ekibinin kaptanlığı hakkında "Bu kulübün kaptanı olmak büyük bir onur. İnanılmaz bir şey" dedi.

Ancak asıl sürpriz, Fulham'ın eski oyuncusu Javi Pereira'dan geldi. Pereira, Hull City'nin 1-0 yenilmesinin ardından bombayı patlattı: "Calvin Bassey, Barcelona'da oynayabilecek kapasitede."

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Marca gazetesi bu iddiayı daha derinlemesine incelemek istediğinde Pereira şunları söyledi: "Barcelona'nın Bassey gibi bir stoperi olmadığına kesinlikle inanıyorum. Farklı fiziksel ve atletik özelliklere sahip; Flick'in büyük maçlarda eksikliğini hissettiği şey de bu. Önde kurulan bir savunma hattıyla oynayabiliyor, ileri çıkmayı çok iyi biliyor ve rakip yarı sahada hücumcu kimliğiyle öne çıkıyor."

Fulham'ın eski yıldızı şöyle devam etti: "Üstelik bütün maçlarda oynuyor ve nadiren sakatlanıyor."

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Bassey bu sezon saatte 34,4 kilometreye varan hızlara ulaştı ve Premier Lig'in en hızlı sekizinci stoperi konumunda.

Pereira, Bassey'nin kariyerine sol bek olarak başladığını, bu nedenle üçlü savunmaya ya da Barcelona'nın yaptığı gibi geriden oyun kurmaya uyum sağlayabileceğini ve sol kanadın tamamını kapatabileceğini belirtti.

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Pereira, "Fulham geriden oyun kurmaya dayanan bir takım ve Bassey paslarında son derece güvenilir bir oyuncu. Barcelona'da Pau Cubarsí dışında kimsede olmayan bir özelliğe sahip: Çalımlarıyla savunma hatlarını yarabilme becerisi" diye konuştu.

Pereira sözlerini şöyle tamamladı: "O bir lider. Son derece olumlu bir beden diline sahip, sahada mükemmel iletişim kuruyor ve hiçbir şeyden korkmayan cesur bir oyuncu."