İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Real Madrid akademisinden yetişen yeteneklerle kadrosunu güçlendirme hamlelerini sürdürüyor. Londra ekibi, transfer piyasasının son saatlerinde, teknik direktör Álvaro Arbeloa ile geçmişten gelen tanışıklığından da yararlanarak Castilla kaptanı Manuel Ángel Morán'ı yeni bir hedef olarak belirledi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Almería'ya transferinin İspanyol kulübünün karşılaştığı ekonomik zorluklar nedeniyle sekteye uğramasının ardından Fulham oyuncunun öncelikli tercihi haline geldi ve Manuel Ángel, Premier Lig'e transfer olmaya yaklaştı. Böylece orta saha oyuncusunun rotası son günlerde değişti.

Arbeloa, Manuel Ángel'in yeteneklerini yakından tanıyor. Zira oyuncu, teknik direktörün Real Madrid'in genç takımlarındaki döneminde güvendiği temel isimlerden biriydi. Ayrıca oyuncuya A takımda boy gösterme fırsatını veren teknik direktör de Arbeloa'ydı.

Bu ilişki, Fulham'a müzakerelerde ek bir avantaj sağlıyor. Zira Castilla kaptanı, kendini yeteneklerini iyi tanıyan bir teknik direktörün yönetiminde tekrar bulabilir; ancak bu kez Premier Lig'de ve Craven Cottage sahasında.

Manuel Ángel, Fulham'ın mevcut politikasında tek bir örnek değil. İngiliz kulübü bu yaz Gonzalo García ve César Palacios ile de anlaşmıştı. Bu transferler, Londra ekibi ile Real Madrid akademisi arasındaki bağları güçlendirirken, İspanyol kulübüne 50 milyon euroya yakın mali gelir de sağladı.

Pitarch, Fulham'a kapıyı kapattı

Fulham, orta sahayı güçlendirmek için Thiago Pitarch'ı da başlıca hedefleri arasına koymuştu; ancak José Mourinho'nun oyuncudan vazgeçmeyi reddetmesinin ardından transfer sekteye uğradı.

Portekizli teknik direktör, Real Madrid'deki projesinde Pitarch'a güveniyor ve orta saha oyuncusunun sezon boyunca önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor. Özellikle oyuncunun A takımda boy gösterme fırsatını hâlihazırda elde etmiş olması, ayrılığını şu an için transfer piyasasında gündem dışı bırakıyor.