Arbeloa: Mbappé'nin penaltısı ister yerde ister ayda olsun geçerli

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün Cuma günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan İspanya Ligi'nin 31. haftasında, ev sahibi Real Madrid'in konuk takım Girona ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem performansını sert bir şekilde eleştirdi.

Kylian Mbappé'nin ceza sahası içinde kanamaya neden olan bir darbe aldığı, ancak hakem Albertola Rojas'ın müdahale etmediği tartışmalı pozisyonla ilgili olarak Arbeloa şunları söyledi: "Bana göre bu, burada ve hatta ayda bile açık bir penaltı. Bu, daha öncekilere eklenen bir başka pozisyon... Başka bir haftada bir başka olay, elimizde olan bu, gerçek bu."

Video hakem odasının (VAR) sessizliği hakkında ise İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Neden müdahale etmediğini anlamıyorum. Kendisine uygun olduğunda müdahale ediyor, uygun olmadığında ise etmiyor... Fikrimi biliyorsunuz, gerçekler de bunu doğruluyor... Bu tamamen net bir pozisyon... Mbappé'ye faul verildi, ancak bu faul bu vuruştan çok daha azdı. Her zamanki gibi, bu da başka bir durum."

Eleştirilerin gölgesinde kalan hücum ikilisi Vinicius Junior ve Mbappé'nin performansına gelince, Arbeloa onların yeteneklerine olan güvenini şu sözlerle vurguladı: "Böyle istatistiklere sahip oyuncular için endişelenemem; dünyanın en iyi iki oyuncusu hakkında ne diyebilirim ki? Birçok açıdan, özellikle de savunmaya çekilen takımlara karşı, toplu olarak gelişmemiz gerekiyor."

Bu beraberlikle Real Madrid, La Liga sıralamasında 70 puana ulaşarak ikinci sıraya yükseldi ve bir maç eksiği olan lider rakibi Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı.