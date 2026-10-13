Arbeloa görevden alınmanın eşiğinde: Onu kurtaracak tek bir şey var

Fulham'ın teknik direktörü İspanyol Alvaro Arbeloa, takımın başına geçmesinin üzerinden yalnızca üç ay geçtikten sonra görevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Londra ekibi, Premier Lig'de yaptığı felaket başlangıcın ardından puan durumunun son sırasına demirledi.

İngiliz "The Sun" gazetesinin haberine göre, Fulham yönetimi İspanyol teknik direktöre gidişatı düzeltmesi ve geleceğini kurtarması için yalnızca iki maç süre tanıdı. Böylece önümüzdeki iki karşılaşmada olumlu sonuçlar almak, görevden alınmaktan kurtulmanın temel şartı haline geldi.

Fulham, önümüzdeki cumartesi günü Hull City ile, ardından da Coventry ile karşılaşacak. Bu iki kritik sınav, Premier Lig'de bu sezon ilk altı maçında hiçbir galibiyet elde edemeyen Arbeloa'nın kaderini belirleyebilir.

İspanyol teknik direktör üzerindeki baskı, Ipswich Town karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından daha da arttı. Öndeyken bu avantajını harcayan ve son dakikalarda öldürücü golü yiyen Fulham, puan durumunun son sırasına gerileyerek güvenli bölgenin iki puan gerisinde kaldı.

Gelecek maçlar FUL Premier Lig 10:00 HUL

Eleştiriler yalnızca sonuçlarla sınırlı kalmadı; Arbeloa, Premier Lig'deki altı maçının dördünde takımının son 15 dakika içinde gol yemesi nedeniyle yaptığı oyuncu değişiklikleri yüzünden de eleştirilere maruz kaldı.

Arbeloa, sözleşmesini yenilemeyi reddederek Portekiz ekibi Benfica'nın teknik direktörlüğüne giden Marco Silva'nın yerine geçen sezon başında göreve gelmişti.

Görevden alınma olasılığına dair söylentiler artsa da İspanyol teknik direktör, geleceği konusunda korku duymadığını belirterek önceliğinin koltuğunu korumak değil, Fulham'ın durumunu düzeltmek olduğunu vurguladı.

Arbeloa şöyle konuştu: "Görevim konusunda asla endişe duymuyorum, korku da hissetmiyorum. Korku hissediyorsanız teknik direktör olamazsınız."

Şöyle devam etti: "Mesele benim görevim değil, Fulham'ın durumu; en önemlisi de bu. Doğru, sadece altı maç oynadık ama puana ihtiyacımız var."

Böylece önümüzdeki iki maçın sonuçları, Arbeloa'nın geleceğinde belirleyici unsur olarak görünüyor. Fulham'ın, yönetimi bu deneyimi erken sonlandırmaya itebilecek düşüşün sürmesini engellemek için galibiyet serisine hızla dönmesi gerekiyor.



