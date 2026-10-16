Álvaro Arbeloa, Fulham'daki geleceğiyle ilgili dolaşan haberlerin önemini azaltmaya çalıştı. Takımın Premier Lig'deki kötü başlangıcının ardından koltuğunu kurtarmak için kritik bir sınavla karşı karşıya kalan İspanyol teknik adam üzerindeki baskı giderek artıyor.

Ekim ayının ortalarına gelinirken Arbeloa'nın geleceği fiilen tehdit altına girdi. Fulham, Premier Lig'de olası 18 puanın yalnızca 2'sini toplayabildi ve hiçbir galibiyet elde edemeyerek puan durumunun son sırasında yer alıyor. Londra ekibi, Sunderland'in bulunduğu güvenli bölgenin 2 puan gerisinde.

İspanyol teknik direktör, takımını İngiltere Lig Kupası'nda iki turu geçmeye taşımayı başarsa da ligdeki olumsuz sonuçlar, Londra kulübündeki serüvenini büyük bir baskı altına soktu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in eski futbolcusu teknik adamın koltuğunu kurtarmak için yalnızca iki maçı kaldı. Fulham, yarın cumartesi "Craven Cottage" sahasında Hull City'yi konuk edecek, ardından lige yeni yükselen takımlardan Coventry City'ye misafir olacak.

Gelecek maçlar FUL Premier Lig 10:00 HUL

Arbeloa'dan görevden alınma haberlerine yanıt

Beklenen karşılaşma öncesinde Arbeloa, baskıyı üzerinden atmaya çalıştı ve tüm odağının geleceğiyle ilgili söylentilerde değil, takımında ve bir sonraki maçta olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör, İspanya'nın "Marca" gazetesine şu açıklamayı yaptı: "Söylentiler mi? Hayır. Ben yarının maçına, futbolcularıma ve genel olarak takımıma odaklanıyorum. En önemli olan bu. Konu benimle ilgili değil, kulüple ve taraftarlarla ilgili."

Özellikle soyunma odasında bir isyan hali bulunduğundan söz eden İngiliz basın haberlerinin ardından, geleceğiyle ilgili Fulham yönetiminden açıklama isteyip istemediği sorulduğunda Arbeloa bunu reddetti ve hazırlıkların normal şekilde sürdüğünü belirtti.

Şöyle konuştu: "Hayır, sıkı çalıştığımız normal bir hafta geçirdik. Güçlü bir takıma karşı zor bir maça hazırlanıyoruz. Benim için sıradan bir hafta daha."