Arbeloa, Girona karşısında hücum gücünü sahaya sürüyor

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, bugün Cuma günü La Liga'nın 31. haftasında Girona ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.
Real Madrid, La Liga'da Girona'yı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ağırlayacak. Ardından takım, Çarşamba günü Allianz Arena'da Bayern Münih ile oynayacağı Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında, ilk maçta kendi sahasında 1-2 yenilgisini telafi etmek umuduyla Münih'e gidecek.
Bayern Münih maçına hazırlanmak için Arbeloa, yorgunluktan kaçınmak amacıyla Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rüdiger ikilisini maç kadrosundan çıkararak dinlendirmeye karar verdi.
Arbeloa, hücumda Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Brahim Díaz ve Jude Bellingham'dan oluşan dörtlüye güvenerek güçlü bir kadroyla sahaya çıktı.
Real Madrid'in bugünkü maçtaki tam kadrosu şu şekildeydi:
Lunin - Carvajal - Militão - Asensio - Fran García - Valverde - Bellingham - Camavinga - İbrahim Díaz - Kylian Mbappé - Vinícius Júnior.
Real Madrid, 69 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın 7 puan gerisinde. Ayrıca
