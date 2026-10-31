Arbeloa, Barcelona'ya "değerli bir hediye" sunuyor

Barcelona, Aston Villa ile Fulham arasında oynanan 1-1 berabere biten maçtan önemli bir kazançla ayrıldı. İngiltere Premier Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında Villa Park Stadı'nda bir araya gelen iki takımın karşılaşmasında, beklenen rakip sahasında iki puan kaybetti ve iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı merakla beklenen karşılaşma öncesinde yoğun bir fiziksel efor sarf etmek zorunda kaldı.

Aston Villa'da skoru açan isim, 39. dakikada Senegalli forvet Nicolas Jackson oldu. Avinggröber'in savunmadaki hatasını değerlendiren oyuncu, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Ev sahibi takım, daha önce öne geçme fırsatını kaçırmıştı; John McGinn'in kullandığı penaltı atışı üst direğe çarpmıştı.

İkinci yarıda Fulham, 64. dakikada Japon kaleci Zion Suzuki'nin kendi kalesine attığı kendi golüyle beraberliği yakaladı. Alex Iwobi'nin kullandığı kornerde topa hâkim olamayan kaleci, topun elinden kaçarak kale çizgisini geçmesine engel olamadı.

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Unai Emery, birçok oyuncu değişikliğiyle yeniden öne geçmeye çalıştı ancak skor bitiş düdüğüne kadar değişmedi ve her iki takım da birer puan aldı; Aston Villa puanını 12'ye yükseltirken Fulham 9 puanda kaldı.

Bu sonuç, Avrupa'da Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona için özel bir öneme sahip; zira İngiliz takımı yalnızca iki puan kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda son anlara kadar oyuncularını yıpratan çetin bir mücadele verdi. Bu durum, beklenen karşılaşma öncesinde Katalan takımına dolaylı bir kazanç sağlıyor.