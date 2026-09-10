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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Araujo yanıtlıyor: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi mi?

Liverpool - Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
R. Araujo
İngiltere
İspanya
Hollanda
Uruguay

Atletico'ya karşı kazanılan galibiyete katkıda bulundu

Bu sezon Barcelona'dan Liverpool'a kiralanan Uruguaylı stoper Ronald Araujo, Atletico Madrid galibiyetinin ardından Barcelona'yı hâlâ yakından takip ettiğini doğruladı.

Uruguaylı stoper, dün çarşamba günü Anfield'de Atletico Madrid ile karşılaştı ve takımı 2-1 kazandı.

İyi performansının ardından "Movistar Liga de Campeones" kanalına konuştu ve beklendiği gibi, konuşmasında Barcelona'nın adı geçti.

Araujo, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları sorulduğunda tereddüt etmedi; stoper, Hansi Flick'in takımının şampiyonluğun en önemli adayları arasında olduğunu düşünüyor.

 Şunları söyledi: "Kesinlikle, Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın en önemli adaylarından biri. Muhteşem bir performans sergiliyorlar."

Stoper, Barcelona'nın haberlerini takip ettiğini ve eski takım arkadaşları için son derece mutlu olduğunu kabul etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.

 Şöyle açıkladı: "Onları takip ediyorum. Takım arkadaşlarım için çok mutluyum. Muhteşem bir takımları var. Onları her zaman destekliyorum ve şu anda başardıkları şeyler için son derece minnettarım."

Bu açıklamalar, Uruguaylının Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ile sergilediği dikkat çekici bir performansın ardından geldi.

 Araujo, Atletico Madrid maçında merkezi bir rol oynadı ve Liverpool'un beraberlik golünde muhteşem bir tekniğe sahip belirleyici bir katkısı oldu: ceza sahası içinde topuk pasıyla Szoboszlai'nin topu ortalamasına ve Jan Oblak'ı geçmesine olanak tanıdı.

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