Öz eleştiri, hırs ve kendinden memnun olmamak... Geçmişi hatırlamayan ve sizi her gün yeni bir sınavla karşı karşıya bırakan bu spor dalı futbolda vazgeçilmez 3 temel ilke. Görünüşe göre Liverpool'un savunmacısı Ronald Araujo bu ilkeleri gözünün önünden hiç ayırmıyor.

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Araujo, Barcelona'dan kiralık olarak takıma katılmasının ardından, etkileyici savunma performansları, güçlü kişiliği ve elini Liverpool armasının üzerine koyması gibi sevgi dolu jestleriyle Liverpool taraftarının gönlünü kazandı. Ancak o şu ana kadar başardıklarıyla yetinmiyor, daha fazlasını istiyor.

Sport gazetesi, Ronald Araujo'nun İngiliz kulübünün resmi medyasına verdiği röportajda yaptığı açıklamaları yayımladı. Araujo bu açıklamalarında Liverpool'daki seviyesinden memnun olmadığını vurguladı.

Uruguaylı oyuncu, Merseyside'daki serüveninin ilk aylarını değerlendirdi ve kendisi için gelişmek ve ilerlemek adına büyük bir alan bulunduğunu belirtti. "Harika bir deneyimdi, ama buraya aynı zamanda bu mücadeleye hazır olarak geldim" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Beni daha çok şeyin beklediğini biliyorum. Kişisel olarak seviyemden memnun değilim ve bu noktada takılıp kalamam; çalışmaya devam etmeliyiz."

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"Bu, kişiliğimin özelliklerinden biri. Çalışmaya devam etmek, elimden gelenin en iyisini sunmayı sürdürmek ve öğrenmeye devam etmek, bunlar bağlı kaldığım ilkeler" diye vurguladı.

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Uruguaylı oyuncu, Anfield taraftarının sevgisini kazanmayı başarmış olmasına rağmen performansına dair eleştirel bir değerlendirme yaptı ve ilerlemek ile gelişmek adına önünde büyük bir alan olduğunu kabul etti.

Futbol açısından ise Araujo, güçlü yönlerini öne çıkaran bir ortamda buldu kendini; zira oyun anlayışı fiziksel güce ve doğrudan oyuna dayanıyor, daha az karar ve daha fazla birebir mücadeleyi gerektiriyor.

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Kendisine yabancı olmayan bir pozisyon olan sağ bek mevkiinde esas olarak görev alarak Araujo, teknik direktör Andoni Iraola'ya tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi veriyor.

İngiliz futbolunda artık, konumlanma ve topa sahip olmaya dayalı futbolun gerektirdiklerine aynı ölçüde bağlı kalmadan, atılganlığını ve üstün fiziksel gücünü değerlendirebiliyor.

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Savunma görevlerinden keyif alan bir oyuncu olarak, maç be maç dikkat çekici seviyeler ortaya koyuyor. Ayrıca yeteneklerinin bilinen bir yönünü, yani gol atmayı da öne çıkarıyor; zira şu ana kadar her ikisi de Şampiyonlar Ligi'nde, LASK ve Villarreal karşısında olmak üzere iki gol kaydetti.

Araujo, Liverpool'un hücum tarafında da önemli bir rol üstleniyor ve örneğin Crystal Palace karşısında Florian Wirtz'in golünden önceki gol pasını hazırlayan pası verdi.

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Barcelona'dan kiralık olan oyuncu, herhangi bir bireysel ödül veya takdirden önce takım hedeflerini önceliklerinin başına koyuyor.

Standard Chartered'ın ekim ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından Araujo, bireysel ödüllerin kendisi için ikincil öneme sahip olduğunu açıkladı ve şunları söyledi: "Açlığım ve hırsım, kupalar kazanmakta yatıyor."

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Harika bir takımımız var ve Liverpool'un konumu ve bu kulübün büyüklüğü düşünüldüğünde, bu sezon her kupaya oynaması gerekiyor."