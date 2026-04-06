Barcelona, önümüzdeki Çarşamba günü Atlético Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde hazırlıklarını bugün Pazartesi günü Juan Gamper Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

Barcelona, Atlético Madrid'i ağırlamadan önceki son antrenman için yarın Salı günü tekrar sahaya çıkacak ve teknik direktör Hans Flick ile João Cancelo bir basın toplantısında yer alacak.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın Frenkie de Jong'un yokluğunda antrenman yaptığını, Hollandalı orta saha oyuncusunun sağ dizindeki sakatlığından kurtulmak için son aşamalarda olduğunu yazdı.

De Jong, 26 Şubat'taki antrenman sırasında sakatlanmıştı ve kulüp, iyileşme süresini beş ila altı hafta olarak tahmin etmişti.

Önümüzdeki Perşembe günü, Atlético Madrid maçının hemen ardından iyileşme süreci sona erecek ve Hans Flick ile teknik ekibi, De Jong'un Espanyol maçına hazır olacağına güveniyor.

Kulüp, De Jong'a Espanyol derbisinde forma giymesi için biraz zaman tanımayı hedefliyor. Ayrıca, 14 Nisan Salı günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile oynanacak kritik rövanş maçında da forma giymesi planlanıyor.

Ayrıca, önceki Atlético maçında sol ayak bileğini burkan sakat Mark Bernal ve sol dizindeki ön çapraz bağında kısmi yırtık nedeniyle hala iyileşme sürecinde olan Andreas Christensen de antrenmanlara katılmadı.

Bu arada, Cumartesi günü Wanda Metropolitano'da oyundan alınmasını isteyen Ronald Araújo, takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmana çıktı.

Uruguaylı savunma oyuncusu sol uyluk kasında hafif bir gerilme yaşıyordu, ancak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında forma giyebilecek durumda olacak.

Antrenmanı tamamlamak için Flick, yedek takım oyuncularını çağırdı: Tommy Marquez, Alvaro Cortes, Xavi Espart ve Diego Cuchen.

Ayrıca Brezilyalı Rafeina da spor kentine geldi. Rafeina, ülkesinden döndükten sonra sağ bacağındaki biseps femoris kasındaki sakatlığının tedavisine devam etmek için Blaugrana'nın antrenman tesislerine gitti.

