Araujo değil: Barcelona yıldızını Liverpool'a satmak için şartını belirledi

Liverpool, önümüzdeki yaz transfer döneminde Barcelona'nın yıldızı Marc Bernal'i kadrosuna katarak gücüne güç katmayı hedefliyor.

TEAMtalk ağının haberine göre, Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, Bernal'i transfer etmek ve Anfield'a getirmek istiyor.

Bernal, A takım saflarında kendini kanıtlamadan önce La Masia akademisinde yetişti. Oyuncunun sözleşmesi 2029 yazına kadar uzanıyor.

19 yaşındaki İspanyol milli orta saha, kariyeri boyunca Barcelona ile tüm kulvarlarda şimdiye kadar çıktığı 44 maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı.

İspanyol gazeteci Juan Jesus'a göre Liverpool, Bernal'i 2027 yılında transfer etmekle ilgileniyor.

Jesus, X platformundaki hesabından şunları söyledi: "Bernal birçok kulübün ilgisini çekiyor; Liverpool ve Atletico Madrid onu yakından takip ediyor, Diego Simeone ve Andoni Iraola ise onun yeteneklerine ve özelliklerine son derece hayran."

Devamında şöyle konuştu: "Oyuncu Flick'i ikna etmek istiyor, ancak oynama süresi haziran ayında değerlendirilecek. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Rodri gibi dokunulmaz oyuncuların varlığı göz önüne alındığında Bernal, teknik direktörün ilk tercihi değil."

Şunları da ekledi: "Eğer rolünden memnun olmazsa, geçici bir kiralık değil, kalıcı bir transferin gündeme gelmesi çok olası. Oyuncunun kendisi ayrılmak istemediği sürece Barcelona onu satmak istemiyor."

Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'nun bu sezon kiralık olarak Liverpool'da forma giydiğini hatırlatmak gerekir.



