Araujo: Barcelona'dan kesin ayrılığımı açıklamak için henüz erken

Ronald Araujo, Liverpool'da oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi; ancak Barcelona'dan gelen kiralık transferini kalıcı bir anlaşmaya dönüştürme konusundaki tutumunu netleştirmek için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Savunmacının bir sezonluğuna kiralık olarak Liverpool'a transferi, İspanya La Liga şampiyonuyla zor bir sezon geçirmesinin ardından yaz transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri olmuştu.

Buna rağmen Araujo, Andoni Iraola yönetiminde ister sağ bek ister stoper mevkiinde olsun üst düzey performanslar sergiledi; Liverpool ise sezon sonunda 47,2 milyon sterlin karşılığında kendisiyle kalıcı sözleşme imzalama opsiyonuna sahip.

Araujo, Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Villarreal maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu konuları konuşmak için çok erken. Ben sadece her günün tadını çıkarmaya, güven kazanmak için her gün gelişmeye ve ilerlemeye çalışıyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum, ailem de mutlu."

Şunları ekledi: "Ancak bu konuları konuşmak için henüz biraz erken."

İngiliz ekibindeki başlangıcı hakkında konuşan Uruguaylı milli oyuncu şunları söyledi: "Açıkçası şaşkınım, çünkü Liverpool'un ne kadar büyük olduğunu bilirsiniz; ama buraya geldiğinizde ve bu kulübün büyüklüğünü, altyapısını, taraftarını gördüğünüzde dev bir takımla karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz."

Şöyle devam etti: "Son derece mutluyum, çünkü geldiğimden beri büyük bir karşılama gördüm ve takımın bir başka oyuncusu gibi muamele gördüm; sadece kulüp çalışanları tarafından değil, taraftarlar tarafından da. Onlara çok minnettarım ve antrenmanlarda ve her maçta elimdeki her şeyi ortaya koyarak bu iyiliğin karşılığını vermek istiyorum."



