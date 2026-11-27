CS Sfaxien taraftarlarının gözü, takımın oyuncularından Mohamed Absi'nin cuma akşamı memleketi Béja vilayetinde ani bir trafik kazası geçirmesinin ardından gelen gelişmelere çevrildi. Kesin tıbbi değerlendirme beklenirken oyuncunun yaralanmalarının niteliği ve bunların futbol kariyerini nasıl etkileyebileceği konusundaki endişe sürüyor.

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Tunus radyosu “Mosaique FM”, oyuncunun yaralanmaların niteliğini belirlemek ve ciddiyetini değerlendirmek amacıyla bilgisayarlı tomografiyle kapsamlı tıbbi tetkiklerden geçtiğini bildirdi. CS Sfaxien yönetimi ise oyuncunun sağlık durumunu takip etmek ve gerekli tıbbi bakımı sağlamak için başkent Tunus'taki özel bir kliniğe nakledilmesi amacıyla hemen bir ambulans tahsis etti.

22 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin tüm ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Kaynaklar, tıbbi tetkiklerin sonuçlarını ya da oyuncunun geçirdiği yaralanmaların niteliğini açıklamadı. Sosyal medyada durumunun ciddiyetine dair çelişkili haberler dolaşırken bu haberlerin doğruluğunu netleştiren resmi bir tıbbi açıklama yapılmadı. Gözler, doktorların önümüzdeki saatlerde açıklaması beklenen rapora çevrildi.

Olay, Tunus spor camiasında geniş bir sempati dalgası yarattı. Farklı kulüplerin taraftarları Sfaxien oyuncusunun yaralandığı haberine tepki gösterdi ve sosyal medyada destek mesajları art arda geldi. Taraftar aidiyetlerinin ötesine geçen bu tabloda, oyuncunun sağlığına kavuşması ve kısa sürede sahalara dönmesi temenni edildi. Zira genç oyuncu profesyonel kariyerinin henüz başında ve önümüzdeki yıllarda kendisinden çok şey bekleniyor.

Absi, futbol kariyerine Olympique Béja'da başladı. Futbol dünyasına ilk adımını attığı bu kulübün ardından Temmuz 2024'te, 2029'a kadar sürecek bir sözleşmeyle CS Sfaxien'e transfer oldu. Böylece Tunus'un önde gelen kulüplerinden birinde yeni bir deneyime başlayan oyuncu, seviyesini geliştirmeyi ve yerel lig ile kıtasal turnuvalarda daha fazla tecrübe kazanmayı hedefliyordu.

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Orta saha oyuncusu bu sezon Sfaxien formasıyla Tunus Profesyonel Ligi'nde 3 maça çıktı ve kazadan önce takımın planları içinde yer alıyordu. Ancak CAF Konfederasyon Kupası grup aşaması kapsamında pazar günü Sfax'taki Taïeb Mhiri Stadı'nda oynanacak Mozambik ekibi Black Bulls maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Böylece takım, kıtasal yolculuğunun önemli bir döneminde kadrosundaki bir ismi kaybetmiş oldu.

Gelecek maçlar CSF CAF Confederations Cup 11:00 Black Bulls Maputo

Sfaxien taraftarları ve genel olarak Tunuslu futbolseverler, yaralanmaların ilk bilgilerde görüldüğünden daha ciddi olabileceği endişesiyle tıbbi tetkik sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Şu an için öncelik, forma şansı ve rekabet hesaplarından uzak bir şekilde oyuncunun sağlığından emin olmak ve durumunun istikrar kazanması. Herkes, Mohamed Absi'nin durumunu netleştirecek ve kazaya ilişkin dolaşan spekülasyonlara son verecek resmi bir açıklamayı bekliyor.