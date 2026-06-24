Arap Ortaklığı Gecesi… Mısır ve Cezayir’in Dünya Kupası görevinde işbirliği

ABD milli takımı, önümüzdeki Cuma sabahı Los Angeles Stadyumu’nda Türkiye milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda oynanacak bu merakla beklenen maçta, sahaya çıkacak Arap kökenli oyuncular nedeniyle tüm gözler bu karşılaşmaya çevrilmiş durumda.

ABD, 6 puanla grubun zirvesinde yer alırken, Türkiye milli takımı ise Avustralya ve Paraguay’a karşı aldığı iki mağlubiyetin ardından puansız olarak grubun son sırasında yer alıyor.

Mısırlı uluslararası hakem Mahmoud Ashour, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Ana Hakem Komitesi tarafından 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda ABD ile Türkiye arasındaki maçta video yardımcısı hakem olarak seçilmesiyle, dünyanın en iyi hakemleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Mısır Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, Ashour, Cezayirli Mustafa Gharbal’ın saha hakemi olarak liderlik ettiği uluslararası hakem ekibine seçildi. Gharbal’a, aynı ülkeden Makran Gourari birinci yardımcı hakem, Akram Abbas Zahrouni ise ikinci yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Ömer Al Ali dördüncü hakem, Muhammed Al Hammadi ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Video Hakem Ekibi’nde ise İspanyol Antonio García baş hakem, Mısırlı Mahmoud Ashour yardımcı hakem ve Lara Juan yardımcı hakem olarak yer alıyor.

Maç, önümüzdeki Cuma günü Kahire saatiyle sabah saat 05.00'te, Kaliforniya eyaletinin Englewood kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda, D Grubu maçları kapsamında oynanacak.

Bu görevlendirme, Mahmoud Ashour’un bu Dünya Kupası’ndaki beşinci maçı olacak ve böylece turnuva tarihinin en çok maçta görev alan Mısırlı hakem olacak. Bu devamlılık, turnuvanın başlangıcından bu yana sergilediği yüksek teknik seviye ve disiplinin bir yansımasıdır; Ashour, uluslararası düzeyde video teknolojisi yönetiminde öne çıkan isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.