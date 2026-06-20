Arap dünyasından bir onur… Ömer Artan’ın düdüğü Körfez’de yankılanıyor

Kuveyt Futbol Federasyonu, şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’na katılımı engellenen Somalili hakem Ömer Artan’a yönelik özel bir jest yaptı.

Artan, güvenlik endişeleri gerekçesiyle ABD’ye girişine izin verilmemesi nedeniyle Dünya Kupası’nda görev alamadı.

Kuveyt Futbol Federasyonu, X sitesindeki hesabı üzerinden, 29 Haziran'da oynanacak Kuveyt-Al-Qadsia maçının yönetimini Ömer Artan'a verdiğini duyurdu.

Açıklamada, Artan’ın atanmasının Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed Al-Yusuf Al-Sabah’ın resmi daveti üzerine gerçekleştiği ve bu kararın Somali Futbol Federasyonu tarafından hızlı bir şekilde onaylandığı ve büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kuveyt Federasyonu’nun açıklamasında, Somali Federasyonu’nun bu kardeşçe girişimi büyük ölçüde övdüğü ve bunun karşılıklı dostluk ve güven bağlarının derinliğini yansıttığını, iki ülke arasındaki spor ilişkilerinin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladığı belirtildi.

Kuveyt ile El-Kadisiya arasındaki maç, Kuveyt Kulübü’nün yerel lig şampiyonluğunu kutlayacağı için özel bir kutlama niteliğinde olacak.

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Ömer Artan’a destek vermiş ve ona Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasındaki Avrupa Süper Kupası maçını yönetme görevini vermişti.