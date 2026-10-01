Suudi Al-Ahli kulübünden ayrılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra, Cezayirli Riyad Mahrez önümüzdeki birkaç saat içinde yeni bir kulüple imza atmanın eşiğine geldi.

35 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından bu yaz milli takımı bırakmış, ancak kulüp düzeyinde kariyerine devam etmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz dönemde Mahrez'in yeni rotasıyla ilgili birçok söylenti dolaştı; İspanyol ekibi Deportivo La Coruña ya da Brezilyalı Botafogo'ya katılacağı söylenirken, Türkiye liginie transfer olma ihtimali de gündeme geldi.

Ancak Cezayir merkezli "DZfoot" sitesine göre, fiziksel formunu korumak için birkaç gündür Dubai'de bulunan Riyad Mahrez, Katarlı Al-Shamal ile sözleşme imzalayacak ve böylece vatandaşı Bağdad Bounedjah ile aynı takımda yer alacak.

Al-Shamal, kadrosunda Ömer Rafik ve Nesim Ben Issa adlı iki Cezayirli oyuncuyu daha bulunduruyor ve bu sezon, Mahrez'in son iki sezonda Suudi Al-Ahli ile şampiyonluğunu kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Mahrez, İngiltere Premier Lig'inde muhteşem bir kariyere sahip; 4'ü Manchester City, 1'i Leicester City ile olmak üzere toplam 5 kez şampiyonluğa ulaştı, ayrıca Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı.



