Aralarında Real Madrid ve Barcelona'nın hedefi de var: Messi dünyanın en iyi 10 yeteneğini seçti

"Adidas" şirketi, bugün pazar günü, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yer aldığı ve futbolun yükselen yeteneklerinden en iyi 10 ismi seçtiği "Messi +10" kampanyasının üçüncü sezonunu başlattı.

"X" platformundaki "Adidas Football" hesabı kampanyaya ait bir video yayınlayarak şu yorumu yaptı: "Üzerine inşa edeceğimiz bir miras. Sonraki bölüm burada başlıyor. Messi +10'un üçüncü sezonundaki yükselen yıldızlarla tanışın."

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Messi'nin seçimleri 7 erkek ve 3 kadın futbolcudan oluştu; erkeklerde listenin başında Arsenal'in 16 yaşındaki geleceği parlak İngiliz yıldızı Max Dowman yer aldı.

Arjantinli efsanenin seçimlerinde ayrıca vatandaşı Boca Juniors oyuncusu Tomas Aranda ile basın haberlerine göre başta Barcelona ve Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın birçok devinin ilgi odağı haline gelen Meksika ekibi Tijuana'nın yıldızı Gilberto Mora da bulundu.

10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

Tomas Aranda (Arjantin – Boca Juniors)

Can Uzun (Türkiye – Eintracht Frankfurt)

Gilberto Mora (Meksika – Tijuana)

Max Dowman (İngiltere – Arsenal)

Xavier Goodson (Amerika Birleşik Devletleri – Crystal Palace)

Jesus Rodriguez (İspanya – Como)

Kees Smit (Hollanda – AZ Alkmaar)

Chloe Sarroy (İngiltere – Chelsea)

Giovanna Waksman (Brezilya – Olympique Lyon)

Lotta Friede (Almanya – Hamburg)

Kampanya, Messi'nin aralarında Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın da bulunduğu 10 yükselen yeteneğe baskıyla nasıl baş edileceği konusunda tavsiyeler verdiği Ocak 2025'te başladı. Ardından Ekim 2025'te ikinci sezon geldi; bu sezonun en dikkat çekici isimleri arasında Nico Paz, Rio Ngumoha ve Andrey Santos vardı.



