Transfer

Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak

Goal Türkiye
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AA
TFF'den yapılan açıklamada futbolda ara transfer döneminin ne zaman açılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi. Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek" denildi.

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