Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Fransa Milli Takımı'nın eski yıldızı ve spor yorumcusu Christophe Dugarry'ye sert tepki gösterdi. Eto'o'nun tepkisi, Dugarry'nin Afrika Futbol Konfederasyonu'na (CAF) yönelik eleştirilerine ve FIFA'nın ulusal federasyonlara para dağıtımı konusundaki tutumuna yanıt niteliği taşıyor.

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Eto'o'nun yanıtı, Dugarry'nin Afrika federasyonlarına ayrılan fonlara ilişkin açıklamalarının geniş çaplı bir tartışma yaratmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden geldi. Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı, Dugarry'yi bilgileri birbirine karıştırmak ve futbol yönetimi politikaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmamakla suçladı.

Eto'o, Dugarry'ye hitaben kaleme aldığı mesajında şunları söyledi: "İyi bir futbolcu olmanız, size futbol hakkında başkalarından daha iyi konuşma meşruiyetini kendiliğinden vermez, futbol politikalarına hakim olduğunuz anlamına ise hiç gelmez."

Alaycı ve sert bir üslupla şöyle devam etti: "Aptallık bazen kalıcı olabildiğinden, FIFA'nın 211 üye federasyonunun, Avrupa federasyonları da dahil olmak üzere, aynı miktarı alacağını size bildirmekten üzüntü duyuyorum."

Eto'o, Dugarry'den kamuoyu önünde özür diledi talep etti

Kamerun federasyonunun başkanı, Dugarry'nin açıklamalarında yanlış bilgi olarak gördüğü noktaları düzeltmekle yetinmedi. CAF hakkında yanlış bilgiler yaydığını söylediği Dugarry'den kamuoyu önünde özür dilemesini istedi ve bunun atılması gereken doğru adım olduğunu vurguladı.

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Eto'o, "Eğer hâlâ asgari düzeyde bir onurunuz varsa, tıpkı CAF hakkında bilerek yanlış bilgi yayanlar gibi, dürüst davranmalı ve özür dilemelisiniz. Sonuçta hepimiz insanız ve hata yapmak insanın doğasında var" dedi.

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Eto'o ayrıca Dugarry'nin CAF Başkanı Patrice Motsepe ile ilişkisine dair sözlerine de doğrudan bir mesajla karşılık verdi ve Motsepe'yi yakın arkadaşı olarak tanıtmamasını istedi.

Eto'o, "Sayın Dugarry, Başkan Motsepe'yi arkadaşınız olarak tanıtmaktan kaçınmanızı rica ediyorum. Siz ikiniz farklı dünyalara aitsiniz ve sorumluluklarınız kıyaslanamaz" ifadelerini kullandı.

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Anlaşmazlığı alevlendiren FIFA parası meselesi nedir?

Dugarry, Fransız radyosu RMC'de yayınlanan "Rothen s'enflamme" programında, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun her Afrika federasyonuna 25 milyon dolarlık fon açıklamasının ardından Abuja'daki CAF Genel Kurulu'nda ayakta alkışlanmasını eleştirerek tartışma yaratmıştı.

1998 Dünya Şampiyonu, gördüklerinin "canlı yayında yolsuzluk" olduğunu söyledi. Federasyon başkanlarının neden ayağa kalkıp Infantino'yu alkışlamaya zorlandığını sorgulayan Dugarry, bunu FIFA Başkanı'nın yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde Afrika federasyonlarından aldığı destekle ilişkilendirdi.

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Dugarry, CAF Başkanı Patrice Motsepe'nin tutumunu da eleştirerek, bu görüntünün Afrika futbolunun imajına zarar verdiğini ve federasyonların kararlarının bağımsızlığı konusunda şüphe uyandırdığını savundu.

Tartışmanın temel boyutlarından biri, FIFA'nın 2027 ile 2030 arasındaki dönem için önerdiği finansman programıyla ilgili. Program, yalnızca Afrika federasyonlarına değil, 211 üye federasyonun her birine 25 milyon dolara kadar kaynak ayrılmasını öngörüyor.

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FIFA, önerinin futbolun gelişimini, fiziki altyapıyı, genç oyuncu projelerini ve kadın futbolunu desteklemeyi amaçladığını, ancak Mart 2027'deki Kongre onayı da dahil olmak üzere prosedürlerin ve kurumsal onayların tamamlanmasına bağlı olduğunu açıkladı.

FIFA daha önce de yeni ödeneklerin tüm üye federasyonları kapsayacağını ve bunun, bir sonraki dönemde futbolun gelişimine yönelik toplam yatırımı 6,35 milyar dolara çıkarma planının parçası olduğunu duyurmuştu.

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Eto'o'nun açıklamaları, Afrika futbolunun yönetimi ve uluslararası futbol kurumlarıyla ilişkisi konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirirken, oyunun yöneticileri ile analist ve yorumcu olarak çalışan bazı eski yıldızlar arasındaki gerginliğin tırmandığını da gözler önüne seriyor.

Eto'o daha önce Fransız medya mensubu Daniel Riolo ile de polemiğe girmişti. Bu kez hedefine Dugarry'yi alması, CAF'ı ve başkanı Patrice Motsepe'yi eleştirilere karşı savunmaktaki kararlılığını yansıtıyor.