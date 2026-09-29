Meksikalı Javier Aguirre, açık bir özür ve diplomatik bir gülümsemeyle Valencia'nın teknik direktörü olarak yeni yolculuğuna başladı; Dünya Kupası'nda Barcelona'nın yıldızı Anthony Gordon ile yaşadığı meşhur gerilimin yol açtığı tartışmalara son verirken, aynı zamanda Yarasalar Kalesi'ne saygınlığını yeniden kazandırma sözü verdi.

Valencia, Aguirre'nin 30 Haziran 2027'ye kadar A takımın yeni teknik direktörü olarak atandığını resmen açıkladı; anlaşmada, takımı Avrupa Ligi'ne taşımayı başarması halinde bir sezon daha uzatma imkânı veren bir madde de yer alıyor. Bu, Carlos Corberán yönetimindeki hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından net bir kurtarma görevi anlamına geliyor.

Valencia reddedilemez

Resmi tanıtım töreni sırasında Aguirre, bu meydan okumayı kabul etmesinin ardındaki gerçek nedeni heyecanlı bir tonla açıkladı: "Valencia'nın teklifi reddedilemez. La Liga'da ve genel olarak futbol dünyasında köklü bir kulüp, harika bir taraftar kitlesine sahip. Buraya daha önce rakip olarak gelmiştim ve bu ürkütücü bir şey."

Tecrübeli Meksikalı teknik direktör, taraftarlarına en önemli mesajını ise şöyle iletti: "Mestalla'nın rakipler için aşılmaz bir kale ve heybetli bir stat olmasını istiyorum; ki takım doğal yerine geri dönsün."









Aptalca bir davranış ve "canın cehenneme" hikâyesi

Basın toplantısı, sıkıntılı sorulardan da uzak kalmadı. Aguirre'ye, 2026 Dünya Kupası son 16 turundaki İngiltere-Meksika karşılaşmasında şu anki Barcelona oyuncusu İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon ile yaşadığı olay soruldu. Heyecanlı geçen o maç, İngiltere'nin 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Aguirre'nin Gordon'a yaklaşıp şaka yollu "canın cehenneme" dediğini gösteren bir video görüntüsü kısa sürede büyük bir hızla yayılmış, bu da İngiliz oyuncuyu daha sonra çıkıp bunu bir hakaret olarak görmediğini vurgulamaya itmişti.

Valencia'nın yeni teknik direktörü olaya tam bir açıklıkla değinerek şunları söyledi: "Aptalca bir davranıştı, düşüncesizce bir davranıştı; Dünya Kupası müsabakalarının atmosferi ve heyecanı içinde aklıma gelen bir fikirdi sadece."

Aguirre bu konuyu tamamen kapatmak istercesine ekledi: "Bu tür şeyler futbolda olur ve bu konuda uzun uzun konuşacak değilim."

Çocukları için özel bir istek

Ortamı yumuşatmaya çalıştığı esprili bir jestle Aguirre, tekrar karşılaştıklarında Gordon'u büyük bir sıcaklıkla karşılayacağını, hatta ondan özel bir imza isteyeceğini açıkladı.

Gülerek şöyle dedi: "Aramızda yaşanan o an için çok güzel bir fotoğraf var. Belki ondan bunu benim için imzalamasını isterim, bilirsin işte, çocuklarım için. Evet, gerçekten çok güzel bir fotoğraf. Bu arada, adam akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyor."

İki adamın saha içinde yüz yüze gelmesi ise 31 Ocak'ta oynanacak beklenen Barcelona-Valencia zirvesine kadar beklenmiyor. O tarihte Mestalla, teknik direktör ile İngiliz kanat oyuncusu arasında dolaylı bir barışmaya sahne olacak.







