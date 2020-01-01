Appindangoye: Şampiyonluk şansımız var

Sivasspor'un başarılı stoperi Aaron Appindangoye, takımının şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un savunma oyuncusu Aaron Appindangoye, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi.

Appindangoye, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce yaptığı açıklamada, "Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maçından galibiyetle dönmek istiyoruz. Karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Oradan galibiyetle dönmemiz lazım." diye konuştu.

Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Appindangoye, "Şampiyonluk için tabii ki şansımız var. Çünkü yarış ilk 5 takım arasında sıkı bir rekabet içerisinde geçiyor. Biz maç maç bakıyoruz, maç maç değerlendiriyoruz. Bizim için her bir maç final niteliğinde." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Bu sezon Sivasspor'da iyi performans sergilediğini dile getiren Appindangoye, "Ben Süper Lig'de ilk defa oynuyorum. İyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Aslında bu oyunla içimde olanı gösterdim. Bu şekilde devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.