"Apaçık kırmızı kart": Sevillalı yıldızdan Güler'i kurtaran karara sert tepki

Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler'in Sevilla karşılaşmasında kırmızı kart görmemesi, büyük bir hakem tartışması başlattı. Endülüs ekibinin futbolcuları, Güler'in Peque Fernandez'e dirsek attığını iddia etti; ancak bu pozisyonda video yardımcı hakem, hakemi çağırıp görüntüleri ekrandan incelemesi için devreye girmedi.

Sevilla savunmacısı Kike Salas, ilk yarı devre arasında "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda karara itiraz etti ve o ana kadar tekrarı net biçimde görmemiş olmasına rağmen, pozisyonun detaylarına ilişkin takım arkadaşının anlatımına güvendiğini belirtti.

Salas şöyle konuştu: "Bence Güler'in golüne kadar maça hâkimdik; ayrıca ondan önce Peque'ye dirsek attı ve bence bu, net bir kırmızı kartı gerektiren bir ihlal. Bana açıkça dirsek attığını söyledi ve ben ona güveniyorum. Şimdi tekrarı izleyeceğim ama video yardımcı hakemin neden müdahale etmediğini, sadece pozisyonu inceletmek için bile olsa, anlamıyorum."

Pozisyon 22. dakikada yaşandı. Peque, Real Madrid'in kontra atağını kesmeye çalıştı ve Güler'in koluyla yaptığı bir hareketin ardından yere düştü. Bu durum, Sevilla oyuncularının hakem Busquets Ferrer'in etrafını sarmasına ve kırmızı kart gerektiren şiddetli bir davranış olarak gördükleri hareketi protesto etmesine yol açtı.

Video yardımcı hakem "VAR" odası pozisyonu inceledi, ancak hakemi ekrana çağırmayı gerekçelendirecek kadar net görüntülü kanıt bulamadı; zira tekrarlar temas noktasını tam olarak göstermedi ya da darbenin şiddetini belirlemedi. Buna dayanarak Güler, kart görmeden sahada kalmaya devam etti; sonrasındaki protestolar ise hem Huijsen hem de Felix Correia'nın sarı kart görmesiyle sonuçlandı.

Tartışma, Güler'in 30. dakikada Diomande'nin asistinin ardından muhteşem bir vuruşla Real Madrid'i öne geçiren golü atmasıyla daha da alevlendi. Türk oyuncu, Sevilla futbolcularının hakem kararlarına sürekli itiraz ettiği bir maçta Kraliyet ekibine üstünlük kazandırdı.

İş Güler'in golüyle de sınırlı kalmadı; Kylian Mbappe birkaç dakika sonra bireysel bir çabanın ardından Real Madrid'in üstünlüğünü ikiye çıkardı. Böylece söz konusu pozisyon, hakem kararının maçın gidişatına etkisi bakımından tartışma konusu oldu; özellikle de Sevilla, Türk oyuncunun oyundan atılmasının maçın hesaplarını değiştireceğini düşünüyordu.