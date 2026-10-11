Antrenmanlara dönmesine rağmen: Barcelona'nın yıldızı Galatasaray maçına yetişemeyecek

Barcelona orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, sakatlığından kurtulma yolunda yeni bir adım attı, ancak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Galatasaray ile oynanacak maç için Barça ile birlikte Türkiye'ye gitmeyecek. Hollandalı oyuncunun önümüzdeki hafta sonu Real Betis karşılaşmasında takım kadrosuna dönmesi mümkün görünüyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Barcelona, İspanya La Liga'da Getafe'yi hak ettiği bir skorla yendikten sonra bugün pazar günü Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Bordalas'ın takımı karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular yenilenme çalışması yaparken, aralarında Frenkie de Jong'un da bulunduğu diğer oyuncular daha yüklü bir programla antrenman yaptı.

Hollandalı orta saha oyuncusu, durumunun düzeldiğini hissetmesiyle birlikte rehabilitasyon programında ilerlemeyi sürdürüyor. Türk ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyeceği kesinleşmiş olsa da, önümüzdeki hafta sonu oynanması planlanan Real Betis maçı için Barcelona kadrosunda yer alabilir.

Barcelona oyuncuları, Galatasaray maçı için Türkiye'ye yapılacak seyahatin programını çoktan belirledi. Uzun bir yolculuk olacak ve teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuları pazartesi günü erken kalkmak zorunda kalacak.

Barcelona kafilesini İstanbul'a taşıyacak özel uçağın, Barcelona Havalimanı'ndan saat 09.40'ta havalanması planlanıyor. Kafilenin başında kulüp başkanı Joan Laporta bulunacak; oyuncuların ise kalkıştan bir saat önce Joan Gamper Spor Tesisleri'nde hazır olması gerekiyor.

Barcelona oyuncuları, Türkiye yerel saatiyle yaklaşık 18.30'da Galatasaray'ın stadyumunda antrenman yapacak. Alman teknik direktör Hansi Flick ise antrenman öncesinde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Getafe maçında dinlendirilen Pau Cubarsi, basın toplantısında Flick'in yanında yer alacak; ancak Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünde ilk 11'de sahaya çıkacak.



