Vasco da Gama forveti David Correa, perşembe sabahı A takım antrenmanı sırasında polis tarafından gözaltına alındı. Daha geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde tutuklama emrini uygulayan polislerin müdahalesinin ardından Brezilya kulübü, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceğini değerlendiriyor.

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Vasco antrenmanında şok gözaltı

Perşembe sabahı polislerin Vasco da Gama'nın antrenman tesisine gelerek forvet Correa'yı gözaltına alması Brezilya futbol camiasında şaşkınlık yarattı. Leblon 14. Polis Merkezi'nden görevliler, Espirito Santo Sivil Polisi'nin geniş kapsamlı operasyonuyla bağlantılı tutuklama emrini uyguladı.

Tanıklar, o sırada antrenman kıyafetleri içinde olan oyuncunun polisler tarafından götürüldüğünü gördü. Olay, kısa sürede bu sezon Brasileirao'da yaşanan en çok ses getiren skandallardan biri hâline geldi.

31 yaşındaki oyuncuyu hedef alan soruşturma geniş kapsamlı ve ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelikte. Yetkililer, operasyonun haftalardır mercek altında olan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile kara para aklama iddialarına odaklandığını doğruladı.

Bu çarpıcı gelişmeden önce, ekim ayı sonunda oyuncunun pasaportunu teslim etmesini gerektiren bir mahkeme kararı verilmişti. ABC Deportes'in belirttiğine göre soruşturmanın cinayete teşebbüs ve tanıklara rüşvet verme olasılığına ilişkin iddiaları da kapsadığı yönündeki haberlerle durum çok daha ciddi bir hâl aldı.

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Hukuki seçenekler ve sözleşmenin askıya alınması

Gözaltının ardından Vasco da Gama, Correa'nın istihdamına ilişkin yasal haklarını inceliyor. Brezilya İş Kanunları Derlemesi (CLT) uyarınca kulüp, oyuncu gözaltında kaldığı sürece bazı mali yükümlülüklerini derhâl durdurma yetkisine sahip. Bunlar arasında maaşının, çalışan kıdem tazminatı fonuna (FGTS) yapılan katkıların ve orantılı olarak hesaplanan diğer yan hakların askıya alınması bulunuyor.

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Kulüp, sportif faaliyetleriyle ilgisi olmayan kişisel hukuki sorunlar nedeniyle görevlerini yerine getiremeyen profesyonel sporcular için özel bir çerçeve sunan Genel Spor Yasası kapsamındaki seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor.

Genel Spor Yasası'nın 88. maddesi, bir sporcunun tamamen kendi sorumluluğundan kaynaklanan nedenlerle art arda 90 günden fazla süreyle faaliyetlerine katılamaması hâlinde kulübün özel sporcu iş sözleşmesini resmen askıya alabileceğini öngörüyor.

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Bunun yürürlüğe girmesi için Vasco'nun resmî bildirimde bulunması ve askıya alma işlemini Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun Ulusal Kayıt Sistemi'ne kaydettirmesi gerekiyor. Oyuncunun savunma ekibi bir habeas corpus başvurusunda bulunabilirken kulüp, devam eden yargı sürecinde kendi çıkarlarını korumaya öncelik veriyor.

Sözleşmenin feshine giden yol

Sözleşmeyi askıya almak hemen başvurulabilecek bir seçenek olsa da Correa'nın sözleşmesini haklı nedenle tamamen feshetmek, Brezilya hukuku kapsamında daha karmaşık bir mesele. Kulüp, haklı nedenle fesih yoluna ancak başka bir temyiz imkânı kalmayan kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının ardından gidebilir. Correa şu anda yalnızca soruşturma altında olduğu ve herhangi bir suçtan mahkûm edilmediği için "suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur" ilkesi Rio kulübünün önünde önemli bir engel oluşturuyor. Kulüp oyuncuyla yollarını derhâl ayırmayı seçerse muhtemelen karşılıklı anlaşma için müzakere etmesi ya da yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği sporcu sözleşmesi fesih tazminatının tamamını ödemesi gerekecek.

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2024'ten bu yana Vasco'da düzenli forma giyen Correa, bu haftaki olaylardan önce de kulübün Bragantino'ya karşı oynadığı son maçta forma giymemişti. Espirito Santo'daki hukuki süreç devam ederken sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı artık belirsiz.

Bu sezon altı gol atan ancak şimdi kendisine yöneltilen çok sayıda ciddi suçlama karşısında adını temize çıkarma mücadelesi verecek olan oyuncunun geleceği konusunda Vasco da Gama'nın odağı artık antrenman sahasından yönetim kuruluna ve mahkemelere kaymış durumda.

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Polis Correa'nın evine baskın düzenlemişti

1 Eylül 2029'da Brezilya polisi, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında Correa'nın lüks Barra da Tijuca semtindeki evine ve kulübün antrenman tesisine baskın düzenledi . Associated Press'e göre "The Troop" kod adlı, eyaletler arası operasyona yaklaşık 100 polis katıldı.

Operasyonda dört tutuklama emri ve 15 arama emri uygulandı. Yetkililer profesyonel futbolcular ile organize suç ağları arasındaki olası bağlantıları incelerken Vila Nova'nın sağ beki Hayner Cordeiro da soruşturuldu. Correa ise gazetecilerin sorularını yanıtlamadan Vasco'nun antrenman tesisinden ayrıldı.