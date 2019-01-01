Antonio Valencia: Pogba'nın sevgiye ihtiyacı var

Manchester United'ın eski oyuncularından Antonio Valencia, Fransız oyuncu Paul Pogba'nın yeniden eski performansına ulaşacağını söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, 2019-20 sezonunda takımının oynadığı son 14 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kırmızı şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın Aralık ayı içerisinde takıma geri dönmesini beklediğini söyleyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

İngiliz ekibin eski oyuncularından Antonio , takım arkadaşlığı yaptığı Paul Pogba'nın takıma vereceği katkının artması adına Fransız oyuncuya daha fazla sevgi gösterilmesi gerektiğini savundu.

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Mundo Deportivo'ya konuşan Valencia "Pogba bir yıldız. Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Sevgi. Paul'ün 'e gideceğine dair dedikodular duyuyorum ama Pogba asla böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, oynadığı son 2 karşılaşmada ve 'yi 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı şeytanlar geride kalan 16 haftada topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.