Antonio Valencia: Pogba'nın sevgiye ihtiyacı var
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, 2019-20 sezonunda takımının oynadığı son 14 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Kırmızı şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'nın Aralık ayı içerisinde takıma geri dönmesini beklediğini söyleyerek taraftarlara müjdeyi verdi.
İngiliz ekibin eski oyuncularından Antonio Valencia, takım arkadaşlığı yaptığı Paul Pogba'nın takıma vereceği katkının artması adına Fransız oyuncuya daha fazla sevgi gösterilmesi gerektiğini savundu.
Mundo Deportivo'ya konuşan Valencia "Pogba bir yıldız. Onun neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Sevgi. Paul'ün Real Madrid'e gideceğine dair dedikodular duyuyorum ama Pogba asla böyle bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, oynadığı son 2 karşılaşmada Tottenham ve Manchester City'yi 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.
Kırmızı şeytanlar geride kalan 16 haftada topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.