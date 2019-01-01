Antonio Valencia: Pogba daha büyük bir yıldız olabilir

Manchester United'ın eski futbolcusu Antonio Valencia, Paul Pogba'nın gerçek potansiyelini göstermediğini düşünüyor.

Antonio 'ya göre Paul Pogba, 'da büyük bir yıldız olabilir.

Paul Pogba, eylül ayında ayak bileğinden yaşadığı problemlerden sonra yalnızca iki resmi müsabakada görev aldı.

Manchester United'ın eski futbolcusu Antonio Valencia, The Athletic'e verdiği röportajda Jose Mourinho ile Paul Pogba'nın yaşadığı gerilimlerin, Fransız futbolcunun formunu etkilediğini ve kendini gösteremediğini düşündüğünü belirtti:

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"Pogba akıllı, yetenekli ve lider bir futbolcu ancak takımın ve teknik direktörün ilgisine ihtiyacı var. O bir yıldız ama daha büyük bir yıldız olabilir. Paul, teknik direktörün desteğine ihtiyaç duyuyor. Bazı çok yetenekli futbolcular tüm performansını gösterebilmek için duygusal yönden iyi hissetmek ve hocasının desteğini ister. Ole Gunnar Solskjaer ona bunu geri verdi."

Valencia, Manchester United kariyeri boyunca 339 resmi maçta forma giyerken, iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, iki Carabao Kupası ve bir de şampiyonluğu kazandı.

Kırmızı Şeytanlar, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kazakistan ekibi Astana ile karşılaşacak.