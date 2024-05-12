Antonio Rüdiger'in şampiyonluk kutlamalarında gündemi Arda Güler

Real Madrid'in şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarlara seslenen Antonio Rüdiger, Arda Güler'i unutmadı.

Real Madrid, La Liga'da 36. şampiyonluğuna ulaştı

Puerta del Sol Meydanı'nda kutlamalar vardı

Rüdiger, Arda hakkında "Türk elmas" ifadesini kullandı

NE OLDU? Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler, 45+2. dakikada sahneye çıkarak golünü kaydetmişti. Karşılaşmadan bir gün sonra Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Puerta del Sol Meydanı'nda La Liga'daki 36. şampiyonluğunu kutladı.

NE SÖYLENDİ? Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'ndaki kutlamalar sırasında mikrofonu eline alan Real Madrid'in stoperi Antonio Rüdiger, taraftara seslendi. Rüdiger, konuşması sırasında Arda Güler'den övgüyle bahsederek "Real Madrid taraftarları, Arda Güler burada! Türk elmas!" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: La Liga'da 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğunu ilan ederken Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.