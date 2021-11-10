Antonio Conte, Tottenham’da ketçap ve mayonezi yasakladı

Kötü sonuçların ardından Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Tottenham, geçtiğimiz hafta takımın başına Antonio Conte’yi getirmişti.

Daily Mail’in haberine göre; Londra’da ipleri eline alır almaz sıkı disiplin kuralları getiren Conte, fazla kiloları olduğu gerekçesiyle oyuncularına ketçap ve mayonezi yasakladı.

Tottenham menajeri olarak ilk maçına hafta içi Avrupa Konferans Ligi’nde Vitesse karşısında çıkan Conte, sahadan galibiyetle ayrılmıştı. İtalyan teknik adam, Premier Lig’deki ilk sınavında ise Everton’a karşı golsüz beraberlikle yetindi.

Disiplin aşılıyor

Bir dönem Chelsea’yi de çalıştıran Conte, antrenmanlarda işi oldukça sıkı tutuyor. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta düzenlediği bir basın toplantısına antrenmanın uzaması nedeniyle bir saat gecikmeli katılmıştı.

The Athletic’in haberinde, Vitesse galibiyetinin ertesi günü çok sert bir çalışma yapan oyuncuların yorgun düştüğü belirtildi. Fizik kondisyona büyük önem veren Conte, takımı en kısa sürede maksimum seviyeye çıkarmak istiyor.

Kadrodaki bazı isimleri fazla kiloları nedeniyle eleştiren Conte, bu oyunculardan düşünce yapılarını değiştirmelerini istedi.

Menüyü değiştirdi

Beslenme konusuna da büyük özen gösteren Conte, takımın öğle yemeklerini birlikte yemesini bir kural haline getirdi. Tesislerdeki menüden ‘ağır’ yiyecekleri ve sandviçleri çıkaran Conte, ketçap ve mayoneze de yasak koydu.

Yemeklerde artık daha az yağ kullanılırken, yüksek kalorisi nedeniyle oyunculara verilen meyve suyu miktarı da azaltıldı. Conte, futbolcuların daha fazla meyve tüketmesini istiyor.

Chelsea'de de yapmıştı

52 yaşındaki teknik adam benzer yöntemleri 2016-2018 yılları arasında çalıştırdığı Chelsea’de de kullanmış; ketçap, pizza ve gazlı içecekleri yemekhaneden tamamen kaldırmıştı.

Conte uyguladığı antrenman programının ve koyduğu kuralların amacını şu sözlerle anlattı:

“Benim futboluma ayak uydurmak isteyen her oyuncu fizik kondisyonu üzerinde çalışmalı. Acı çekme kapasitelerini arttırmaları gerekiyor.”