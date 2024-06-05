İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli antrenör, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A devi Napoli, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "SSC Napoli, kendisini 30 Haziran 2027'ye kadar kulübe bağlayacak bir sözleşme imzalayarak A takım teknik direktörlüğü görevini devralan Antonio Conte'ye hoş geldin diyor" sözlerine yer verildi.

Başkandan ilk açıklama

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in açıklamaları da kulübün resmî internet sitesinde yer aldı.

Başkan, "Napoli'nin yeni teknik direktörünün Antonio Conte olmasından büyük gurur duyuyorum. Antonio, İtalyan futbolunun zirvesinde geçirdiğimiz uzun sezonların ardından gerekli olan yeniden yapılanmayı başlatabileceğinden emin olduğum üst düzey bir koç, bir lider. Bugün Napoli tarihinde yeni ve önemli bir sayfa açılıyor" sözlerini sarf etti.

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İşte Conte'nin ilk sözleri

Antonio Conte ise resmi açıklamanın ardından şunları söyledi: "Napoli küresel öneme sahip bir yer. Azzurri kulübesinde oturma fikrinden dolayı mutlu ve heyecanlıyım.

"Kesinlikle bir şeyin sözünü verebilirim; takımın ve kulübün büyümesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

"Ekibimle birlikte benim de bağlılığım tam olacaktır."